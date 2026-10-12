Chandigarh News: 56 हजार मतदाता घटे, नाम जुड़वाने के लिए आए सिर्फ 3963 आवेदन

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र्वाचन विभाग ने कहा- मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी, पात्र नागरिक ऑनलाइन और बीएलओ के माध्यम से भी कर सकते हैं आवेदनचंडीगढ़। चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान करीब 56 हजार मतदाता कम होने के बाद नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए लगाए गए पांच दिवसीय विशेष शिविर में 3963 आवेदन ही प्राप्त हुए। 7 से 11 अक्तूबर 2026 तक चले इस अभियान के अंतिम दिन भी फॉर्म-6 के करीब 880 आवेदन आए। शिविरों का उद्देश्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से रह गए पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों को पंजीकरण की सुविधा देना था।निर्वाचन विभाग के अनुसार, अभियान के दौरान विभिन्न निर्वाचन सेवाओं के लिए कुल 5497 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के 3963 आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निवास स्थान बदलने और अन्य अनुमत संशोधनों के लिए फॉर्म-8 के 1452 आवेदन मिले। वहीं, मतदाता सूची में नामों पर आपत्ति और नाम हटाने से संबंधित फॉर्म-7 के 82 आवेदन प्राप्त हुए।22 सितंबर को प्रकाशित हुई अंतिम सूचीविशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 01-चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची-2026 का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया गया था। इसके बाद पात्र नागरिकों को सूची में अपना नाम जुड़वाने और मतदाता विवरण में सुधार कराने का अवसर देने के लिए विशेष शिविर लगाए गए।बीएलओ ने मतदान केंद्रों पर लगाईं सूचियांअभियान के दौरान बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) ने गणना चरण में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले (एएसडीडी) मतदाताओं की पहचान कर तैयार की गई सूचियां संबंधित मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित कीं। इससे नागरिकों को मतदाता सूची का सत्यापन करने और किसी भी त्रुटि की जानकारी निर्वाचन विभाग तक पहुंचाने में मदद मिली।शिविर खत्म लेकिन पंजीकरण जारी रहेगानिर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया कि मतदाता पंजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। विशेष शिविरों के समापन के बाद भी पात्र नागरिकों के लिए आवेदन की सुविधा जारी रहेगी। जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे निर्वाचन कार्यालय, संबंधित सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के कार्यालय या अपने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।नागरिक ईसीआईएनईटी पोर्टल या ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा से संबंधित बीएलओ की सहायता ली जा सकती है। मतदाता संबंधी जानकारी और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।