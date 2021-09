किसानों की चेतावनी का आखिरी दिन: करनाल में सुरक्षाबलों की 40 कंपनियां तैनात, प्रशासन के साथ बैठक बेनतीजा

विज्ञापन

Haryana | Total 40 companies of forces deployed. Out of which 10 companies of para-military forces of CAPF deployed including BSF. Five SP & 25 DSP rank officers were deployed. Water cannon, riot control vehicle, drones & videographers deployed: Karnal SP Ganga Ram Punia pic.twitter.com/BunRhQyqY8 — ANI (@ANI) September 6, 2021

Haryana | We held talks with farmers. Their demand was not justified. No compensation will be given to law violators & no action will be taken against our officials. We'll not let them block the highway & gherao mini secretariat (tomorrow): Nishant Kumar Yadav, DM, Karnal pic.twitter.com/v79gxxpBOP — ANI (@ANI) September 6, 2021

No outcome from the meeting with Karnal admin. We will go ahead with our panchayat: Haryana Bharatiya Kisan Union chief Gurnam Singh Charuni on Karnal Mahapanchayat (Sept 7) & gherao of mini secretariat



Mahapanchayat is being held against police lathicharge on farmers on Aug 28 pic.twitter.com/8HYj3EAKEm — ANI (@ANI) September 6, 2021

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर में किसानों की महापंचायत के बाद सभी की निगाहें हरियाणा के करनाल पर टिकीं हैं। सोमवार यानी आज किसानों की चेतावनी का आखिरी दिन है। मंगलवार को किसान करनाल में जुटेंगे। इससे पहले ही करनाल जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है।हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध करने पहुंचे किसानों पर 28 अगस्त को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके विरोध में किसानों ने प्रशासन को छह सितंबर तक का समय दिया था और करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि विवाद बढ़ता देख सरकार ने आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया था लेकिन किसान संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।करनाल में सुरक्षाबलों की 40 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इनमें बीएसएफ व सीएपीएफ समेत अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां शामिल हैं। वहीं पांच एसपी व 25 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया। वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण वाहन, ड्रोन व वीडियोग्राफर की भी तैनाती की गई है। यह जानकारी करनाल के एसपी गंगा राम पुनिया ने दी।करनाल के डीएम निशांत कुमार यादव ने कहा कि हमने किसानों के साथ बातचीत की। उनकी मांग जायज नहीं थी। कानून का उल्लंघन करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और हमारे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम उन्हें राजमार्ग अवरूद्ध और मिनी सचिवालय का घेराव नहीं करने देंगे।28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किसान सात सितंबर को हरियाणा के करनाल में लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि करनाल प्रशासन के साथ हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। हम अपनी पंचायत के साथ आगे बढ़ेंगे।