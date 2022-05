बग्गा मामले में नया विवाद: पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दागी डीएसपी को भेजा, भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने किया दावा

दिल्ली से भाजपा युवा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी में शुक्रवार को पूरे दिन बवाल मचा रहा। वहीं अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए जिस डीएसपी को भेजा था, वह दागी है और उसके नशा तस्करों से संबंध हैं। यह दावा भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने किया है। सिरसा ने कई ट्वीट कर कहा कि नाम को बदलने से किसी व्यक्ति के अतीत और कुख्यात कार्यों में बदलाव नहीं आता है। बग्गा को गिरफ्तार करने आए केएस संधू वही कुलजिंदर सिंह हैं जिनका अतीत बदनाम है।

Sensational Revelation: Changing the NAME doesn’t change the past & notorious actions of a person.



This KS Sandhu who came to pick @TajinderBagga today is the same notorious Kuljinder Singh with an ill-famed past@ANI @BJP4Delhi