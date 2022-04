मान सरकार पर नया बवाल: दिल्ली के आदेश पर चलेंगे पंजाब के 18 विभाग, विपक्ष का आरोप-भगवंत मान ने पंजाब को ठेके पर दिया

पंजाब की भगवंत मान सरकार नए विवाद में फंस गई है। इस बार विवाद उनके दिल्ली दौरे पर उठा है। भगवंत मान दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को वे दिल्ली के साथ मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग साइन करेंगे। इसके मुताबिक पंजाब के 18 विभाग दिल्ली के विभागों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी वे दिल्ली के आदेश पर चलेंगे। इसी पर सियासी बवाल हो गया है।

CM @BhagwantMann ji, you were in Delhi for 8 yrs, as MP, why didn’t you visit Delhi’s Schools & Mohalla Clinics then? Why didn’t you replicate even one in your constituency Sangrur from MP-Lad funds? Your Delhi visit is mere propaganda and Loss to State exchequer & Punjabi Pride. pic.twitter.com/IHXrSlDac5