Chandigarh News: सोशल मीडिया से सीखा वसूली का तरीका, फर्जी निगमकर्मी काबू

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राखी स्टॉल वालों से मांगे 500-500 रुपयेबुधवार दोपहर करीब दो बजे गुरकीरत राखी स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों के पास पहुंचा। खुद को नगर निगम के प्रवर्तन विभाग का अधिकारी बताते हुए उसने प्रत्येक दुकानदार से 500 रुपये मांगे। पैसे नहीं देने पर स्टॉल हटाने की धमकी देने का भी आरोप है। दुकानदारों को शक हुआ तो उन्होंने निगम के वास्तविक प्रवर्तन अधिकारियों को सूचना दी। उपनिरीक्षक मनीषा गिल की सूचना पर सेक्टर-39 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।मोबाइल में मिले निगम कर्मचारियों के नंबरजांच में सामने आया कि गुरकीरत किसी सरकारी पद पर तैनात नहीं था। उसके मोबाइल में निगम के प्रवर्तन विभाग से जुड़े कई कर्मचारियों के नंबर मिले हैं। पुलिस यह पता लगा रही है कि नंबर उसके पास कहां से आए।कुछ महीने पहले भी इसी बाजार में फर्जी प्रवर्तन निरीक्षक पकड़ा गया था। दक्षिण-पश्चिम मंडल के एएसपी धीरज कुमार ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस दोनों मामलों के संभावित संबंध की भी जांच कर रही है।