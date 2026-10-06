Chandigarh News: करण सिंह ने मिस्र में लहराया तिरंगा, जीता पांचवां खिताब

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संवाद न्यूज एजेंसी



चंडीगढ़। राउंडग्लास टेनिस अकादमी के खिलाड़ी करण सिंह ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर एम-15 टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी अथर्व शर्मा के साथ जोड़ी बनाकर करण ने खिताबी मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त मिस्र के निकिता इयानिन और करीम इब्राहिम को 7-6, 6-4 से हराया। यह करण का इस वर्ष का पांचवां खिताब है। पिछले दो महीनों में वह तीसरी ट्रॉफी जीत चुके हैं और पांचवीं बार फाइनल में पहुंचे हैं। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में करण और अथर्व की जोड़ी ने स्विट्जरलैंड के लार्स अरेगर और ऑस्ट्रिया के निकलास वाल्डनर को 6-3, 7-6 से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने तीसरी वरीयता प्राप्त तुर्की की जोड़ी मेलिह अनावतन और एस. मेर्ट ओजडेमिर को 7-6, 6-3 से मात दी। सेक्टर-1 स्थित राउंडग्लास टेनिस अकादमी युवा खिलाड़ियों को निखारने में अहम भूमिका निभा रही है।

अथर्व शर्मा के साथ एम-15 युगल चैंपियन बने, दो महीने में तीसरी ट्रॉफी पर जमाया कब्जा