Chandigarh News: दिवाली की आतिशबाजी ने मचाया कहर, आंखों में चोट के 27 मामले, 15 की सर्जरी

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राहगीर और तमाशबीन भी नहीं रहे सुरक्षित, 27 में से 20 दूसरों की आतिशबाजी के शिकारआंखों में चोट लगने के मामलों में सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि ज्यादातर घायल खुद आतिशबाजी नहीं कर रहे थे। 27 मरीजों में से 20 राहगीर और तमाशबीन थे। ये लोग या तो सड़क से गुजर रहे थे या आसपास खड़े होकर दूसरों को पटाखे जलाते देख रहे थे। इसी दौरान पटाखों की चिंगारी या टुकड़े उनकी आंखों में जा लगे। आंकड़ों के अनुसार, घायलों में 18 वयस्क और नौ बच्चे थे। दो छह वर्षीय बच्चों को भी आंखों में चोट लगने के बाद अस्पताल पहुंचाना पड़ा।15 मरीजों की आंखों की सर्जरी, तीन की दोनों आंखें प्रभावितपीजीआई के एडवांस आई सेंटर में पहुंचे 27 मरीजों में से 15 को गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों को इन मरीजों की आंखों की सर्जरी करनी पड़ी। शेष 12 मरीजों को क्लोज्ड ग्लोब इंजरी हुई, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया। कुल 24 मरीजों की एक आंख और तीन मरीजों की दोनों आंखें प्रभावित हुईं। इस तरह आतिशबाजी के कारण किसी की एक तो किसी की दोनों आंखों को नुकसान पहुंचा।देसी बम से सबसे ज्यादा चोटें, स्काई शॉट और रॉकेट भी बने वजहआई सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा 10 मरीज सुतली और देसी बम फटने से घायल हुए। स्काई शॉट से चार, रॉकेट से तीन, फुलझड़ी से एक, मोमबत्ती वाली लालटेन से एक और पोटाश गन से एक मरीज की आंख प्रभावित हुई। घायलों में चंडीगढ़ के छह, पंजाब के सात और हरियाणा के नौ मरीज शामिल थे। बाकी मरीज पड़ोसी राज्यों से पहुंचे।हाथ में पटाखा फटने से चार घायल, तीन का ऑपरेशनपीजीआई के प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. अतुल पराशर के अनुसार, पटाखों से घायल सात मरीज विभाग में पहुंचे। इनमें चार के हाथ में पटाखा फटने से चोट आई। तीन को एडवांस ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, जबकि एक मरीज का ड्रेसिंग से इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा तीन मरीज कपड़ों में आग लगने से झुलस गए। इनके शरीर का करीब 15 से 20 फीसदी हिस्सा जला है। तीनों को बर्न एचडीयू में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।कान में सीटी या भारीपन हो तो 24 घंटे में करें मैसेजपटाखों के तेज धमाकों से सुनने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पीजीआई के ईएनटी एवं हेड एंड नेक सर्जरी विभाग ने हेल्पलाइन शुरू की है। विभागाध्यक्ष डॉ. जयमंती बख्शी और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. धर्मवीर की निगरानी में यह सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत कान में घंटी या सीटी बजने, भारीपन, कान बंद महसूस होने अथवा सुनाई कम देने पर 24 घंटे के भीतर टेक्स्ट मैसेज भेजा जा सकता है।हेल्पलाइन नंबर : 070870 09764, 094656 67171बॉक्स : पिछले वर्षों में आंखों की चोट के मामलेवर्षकुल मरीजवयस्कबच्चेखुद पटाखे चलाने वालेतमाशबीन2021151020224016241723202341231814272024211212202526131315112026271820केस स्टडी : दूसरों की आतिशबाजी बनी आंखों की चोट की वजहअचानक आंख में आकर लगी पटाखे की चिंगारीअमित (बदला हुआ नाम) दिवाली की रात अपने काम से घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोग पटाखे जला रहे थे। वह वहां से गुजर ही रहे थे कि अचानक पटाखा फटा और उसकी चिंगारी सीधे उनकी आंख में आ लगी। कुछ ही पलों में आंख में तेज दर्द और जलन होने लगी। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में आंख में चोट का पता चला और उन्हें पीजीआई के एडवांस आई सेंटर लाया गया।छह साल के बच्चे की आंख में लगी चोट, घबराए परिजनआरव (बदला हुआ नाम) के अभिभावकों के मुताबिक, दिवाली की रात वह आसपास हो रही आतिशबाजी देख रहा था। इसी दौरान अचानक पटाखा फटा और उसकी चपेट में आने से बच्चे की आंख में चोट लग गई। बच्चा दर्द से परेशान हो गया। उसकी हालत देखकर परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद आंख में चोट की पुष्टि की, जिसके बाद पीजीआई में उसकी सर्जरी हुई।तमाशबीन बनना भी पड़ा भारीरोहित (बदला हुआ नाम) खुद पटाखे नहीं जला रहे थे। वह मोहल्ले में दूसरे लोगों को आतिशबाजी करते देख रहे थे। इसी दौरान पास में जलाया गया पटाखा अचानक फट गया और उसका एक टुकड़ा उनकी आंख में जा लगा इसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे।