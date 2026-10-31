फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Interim bail for accused lawyer Satpal Bansal

Chandigarh News: आरोपी वकील सतपाल बंसल को अंतरिम जमानत

Sat, 31 Oct 2026 01:49 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Interim bail for accused lawyer Satpal Bansal
10 नवंबर को होगी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी


चंडीगढ़। जिला अदालत परिसर में कैंटीन संचालक राममिलन यादव की आत्महत्या के मामले में आरोपी वकील सतपाल बंसल को जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। तब तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि 26 अक्तूबर को जिला अदालत परिसर में कैंटीन चलाने वाले राममिलन यादव ने वकील सतपाल बंसल के साथ विवाद के बाद जहरीला पदार्थ निगल लिया था। बाद में उनकी मौत हो गई। यादव के बेटे अनिल की शिकायत पर पुलिस ने बंसल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया था।

वकील ने याचिका में रखा अपना पक्ष: सतपाल बंसल ने जमानत याचिका में कहा कि घटना के समय वह अपनी बेटी के साथ चैंबर में बैठे थे। इसी दौरान राममिलन वहां आए। उन्होंने केवल पूछा था कि जब कोई सामान नहीं मंगवाया तो वह चैंबर में क्यों आए हैं। कुछ देर बाद यादव वहां से चले गए। बंसल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका पक्ष जाने बिना एफआईआर दर्ज की। अदालत ने फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत दी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed