{"_id":"6282a4129db7a064af5e295f","slug":"ias-ashok-khemka-challenges-the-fir-registered-in-the-corruption-case-in-the-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: IAS अशोक खेमका ने भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 17 May 2022 12:53 AM IST