हरियाणा: दीपेंद्र हुड्डा बोले- अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ती है तो किसानों को नहीं मिलता फायदा, जबकि ईंधन का मूल्य बढ़ जाता है

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब आधा घंटा यह मुलाकात चली। पार्टी संगठन के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। मुलाकात के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा वैट है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ने पर ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतें बढ़ती हैं तो किसानों को उस पर एमएसपी नहीं मिलता है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर अपने कर्तव्य से केंद्र सरकार बच रही है।

Haryana has highest VAT on petrol-diesel. Fuel-prices are increased if price rises in international markets but when wheat prices increase internationally, farmers don't get increased MSP on it. Center is evading from its duty on fuel-price hike: Congress leader Deepender S Hooda