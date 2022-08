डीएसपी सुरेंद्र हत्याकांड: हरियाणा सरकार ने जांच आयोग का किया गठन, एलएन मित्तल होंगे अध्यक्ष

हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या की जांच मित्तल आयोग करेगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज एलएन मित्तल को न्यायिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तावड़ू हादसे की जांच के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुझाव भी आयोग देगा।

Haryana Govt appoints a Commission of Inquiry to look into the circumstances leading to assault & death of DSP Surender Singh in Nuh, while conducting the raid on illegal mining activities. Retired Justice LN Mittal appointed as Commission of Inquiry. pic.twitter.com/A44Ocg2UR8