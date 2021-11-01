Chandigarh News: पांच दिन बाद थार चालक पर एफआईआर

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रॉन्ग साइड से टक्कर मारने पर डिलीवरी ब्वॉय नसीम खान का टूटा था हाथ, ऑपरेशन कर डालनी पड़ी प्लेट-पांच दिन तक एफआईआर नहीं होने पर प्रकाशित हुई थी खबर, अब सारंगपुर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामलामाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। रॉन्ग साइड से आई काले रंग की थार की टक्कर से घायल डिलीवरी ब्वॉय नसीम खान के मामले में पांच दिन बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। अमर उजाला ने 5 अक्तूबर को घायल के बयान दर्ज नहीं होने और केस दर्ज करने में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद सारंगपुर थाना पुलिस ने नसीम के बयान दर्ज कर मोहाली नंबर की थार के चालक जैजीत सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 125(ए) के तहत केस दर्ज किया है। जैजीत सिंह मुल्लापुर स्थित निम्स का छात्र है।निम्स यूनिवर्सिटी के पास हुआ था हादसानसीम ने पुलिस को बताया कि वह गांव नाडा, नयागांव का निवासी है और जोमैटो में डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। 29 सितंबर की रात करीब आठ से नौ बजे वह न्यू चंडीगढ़ में ऑर्डर देने के बाद मोटरसाइकिल से सेक्टर-15, चंडीगढ़ लौट रहा था। निम्स यूनिवर्सिटी के पास सामने से आई काले रंग की थार रॉन्ग साइड में आ गई और उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उसके हाथ में गंभीर चोट आई। डॉक्टरों को ऑपरेशन कर प्लेट डालनी पड़ी। नसीम ने पुलिस को बताया कि चालक सामने आने पर वह उसे पहचान सकता है। अमर उजाला ने 5 अक्तूबर को घायल, हाथ में पड़ी प्लेट, पांच दिन बाद भी एफआईआर नहीं शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।बहन ने लगाया था देरी का आरोपनसीम की बहन नूर साब्बया ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी और समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। परिवार के मुताबिक, नसीम अस्पताल में भर्ती है और हादसे के कारण उसका रोजगार भी बंद है। उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे पुलिस ने सारंगपुर थाने में खड़ा कराया है। बाइक लोन पर खरीदी गई थी। डिलीवरी का काम बंद होने से परिवार की आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई थीं।