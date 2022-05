{"_id":"628475dcfcf0e713812e9985","slug":"fire-broke-out-in-hardware-shop-in-yamunanagar","type":"story","status":"publish","title_hn":"यमुनानगर: हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, पांच घंटे में दमकल कर्मियों ने बुझाई, लाखों का सामान जलकर राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 May 2022 10:02 AM IST