Chandigarh News: स्कूल परिसर में सांपों से डर, पेड़ हटाने की मांग

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कुराली। मेन बाजार स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल नंबर-2 के पुराने बरगद में सांप दिखाई देने से करीब 300 बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। पार्षद भारत भूषण और शहरवासी सुरिंदर सिंह, ममता व हरपाल सिंह ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। प्रशासन, वन्यजीव व शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल का दौरा किया, लेकिन सांप पकड़ने में सफलता नहीं मिली। उप-जिला शिक्षा अधिकारी अगरेज सिंह ने समाधान के प्रयास जारी बताए। भारत भूषण, प्रदीप रूड़ा और रविंदर सिंह पप्पी ने पेड़ हटाने व स्कूल शिफ्ट करने की मांग की। संवाद