{"_id":"628470670f9d4c5dfa1cb6be","slug":"farmers-protest-at-chandigarh-and-mohali-border-against-state-govt-all-update","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farmers protest: मोहाली सीमा पर डटे किसान, आज चंडीगढ़ करेंगे कूच, मान सरकार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़/मोहाली Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 May 2022 09:45 AM IST