Cheetah: कूनो में तैनात होंगे 'कमांडो' कुत्ते, शिकारियों से करेंगे चीतों की सुरक्षा, मिल रही खास ट्रेनिंग

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों की सुरक्षा में प्रशिक्षित डॉग तैनात होंगे। इन्हें हरियाणा के पंचकूला में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। कुत्तों के प्रशिक्षण का एक वीडियो भी सामने आया है। 10 दिन पहले चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। सभी आठ चीतों को अभी विशेष निगरानी में रखा गया है। अन्य जानवरों व शिकारियों से बचाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षित कुत्तों को इनकी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।

The dogs will be trained to detect tiger skin & bones during the specialized training course. These dogs are being trained by us in collaboration with WWF-India (World Wide Fund for Nature India): IS Duhan, IG, Basic Training Center of Indo-Tibetan Border Police Force (BTC-ITBP)