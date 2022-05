{"_id":"628328ee3d59cc24a53c79a7","slug":"decision-of-chandigarh-corporation-to-call-women-with-men-for-physical-test-for-post-of-fireman-challenged-in-punjab-haryana-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: महिला फायरमैन पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता मानक नहीं, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 17 May 2022 10:18 AM IST