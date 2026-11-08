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पंजाब: नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा का पार्थिव शरीर पहुंचा मानसा, आवास पर उमड़ा जनसैलाब

Sun, 08 Nov 2026 12:33 PM IST
Naveen एएनआई, पंजाब
एएनआई, पंजाब Published by: Naveen Updated Sun, 08 Nov 2026 12:33 PM IST
सार

परविंदर सिंह झोटा मानसा और आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल और सिंथेटिक नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे थे। उन्होंने युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने और कथित नशा तस्करों व अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों को बेनकाब करने के लिए एक जमीनी अभियान चलाया था।

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mortal remains of anti-drug activist Parvinder Singh Jhota have arrived in Mansa
नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा का पार्थिव शरीर मानसा स्थित उनके आवास पर लाया गया - फोटो : ANI

विस्तार
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पंजाब में नशे के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाले चर्चित कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा का पार्थिव शरीर मानसा स्थित उनके पैतृक आवास पर लाया गया। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और उनके अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों, ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा।

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घर के बाहर भारी संख्या में जुटे लोग, गमगीन माहौल
पार्थिव शरीर के मानसा पहुंचते ही माहौल अत्यंत गमगीन हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं मौके पर मौजूद युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परविंदर सिंह झोटा के संघर्ष को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी मुस्तैद रहा ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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नशे के खिलाफ छेड़ी थी व्यापक मुहिम
परविंदर सिंह झोटा मानसा और आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल और सिंथेटिक नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे थे। उन्होंने युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने और कथित नशा तस्करों व अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों को बेनकाब करने के लिए एक जमीनी अभियान चलाया था। इस मुहिम के चलते वे पूरे मालवा क्षेत्र के युवाओं और सामाजिक हलकों में काफी चर्चित हो गए थे।


अंतिम संस्कार और लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय सामाजिक संगठनों, किसान यूनियनों और जन-अधिकार कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आवास पर पहुंचे लोगों का कहना है कि झोटा ने अपनी जान की परवाह किए बिना पंजाब की जवानी को बचाने के लिए आवाज उठाई थी। 

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