पंजाब कांग्रेस का घमासान: विवादित सलाहकार मालविंदर माली ने दिया इस्तीफा, सिद्धू बोले- ईंट से ईंट बजा देंगे

पंजाब कांग्रेस का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू को अपने सलाहकारों को हटाने का अल्टीमेटम दिया था। जिसके बाद शुक्रवार को सिद्धू के विवादित सलाहकार मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया। वहीं अमृतसर में व्यापारियों को संबोधित करते हुए पंजाब कांग्रेस प्रधान ने कहा कि यदि उन्हें फैसले न लेने दिए गए तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। वे पंजाब मॉडल के संदर्भ में बात कर रहे थे।

Discussing issues of dire importance to Urban Punjab with Trade and Industrial Association of Amritsar City … taking their inputs for developing the Punjab Model !!