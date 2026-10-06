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Hindi News ›   Chandigarh ›   Contractual employees at PGI to stage a protest starting November 3

Chandigarh News: पीजीआई के ठेका कर्मचारी 3 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन

Sun, 25 Oct 2026 01:35 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:35 AM IST
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Contractual employees at PGI to stage a protest starting November 3
दिवाली बोनस नहीं मिला तो काली पट्टी बांधेंगे, 14 नवंबर से भूख हड़ताल की चेतावनी
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चंडीगढ़। पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने ठेका कर्मचारियों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। शनिवार को अश्विनी कुमार मुंजाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि 2 नवंबर 2026 तक नियम-25 के तहत दिवाली बोनस नहीं मिला तो 3 नवंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। समान काम-समान वेतन के तहत जनवरी 2024 से 2026 तक के बकाया एरियर का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान दिवाली से पहले नहीं हुआ तो 14 नवंबर से क्रमवार भूख हड़ताल शुरू होगी।

यूनियन ने वर्ष 2018 से 2024 तक के लंबित एरियर का भुगतान, पार्किंग अटेंडेंट सुखवीर सिंह की बहाली, समूह चिकित्सा बीमा और रिलीवरों को वरिष्ठता के आधार पर समायोजित करने की मांग की है। इसके अलावा ठेकों, भर्तियों और एरियर भुगतान की सीबीआई जांच, पीएफ की कथित अवैध कटौतियों की वापसी और ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने की मांग भी उठाई है। प्रधान संजीव कुमार और मुख्य सलाहकार अश्विनी कुमार मुंजाल ने कर्मचारियों से एकजुट रहने की अपील की।
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