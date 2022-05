{"_id":"627179e00c2379291a30b17c","slug":"chandigarh-suspends-order-preventing-unvaccinated-children-from-attending-school","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: टीका न लगवाने वाले बच्चे भी आ सकेंगे स्कूल, प्रशासन ने अपने फैसले को किया स्थगित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 04 May 2022 12:25 AM IST