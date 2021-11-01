Chandigarh News: चंडीगढ़ में सजेगा अंतरराष्ट्रीय ट्रैक एंड फील्ड का मंच, एशियन रिले की तैयारियां तेज

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अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के लिए गठित समिति में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। चंडीगढ़ के खेल सचिव को समिति का चेयरपर्सन और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सग्गू को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। खेल निदेशक को ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है।समिति में नगर निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एवं कल्चरल अफेयर्स के सचिवों के अलावा एसएसपी ट्रैफिक और एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर को सदस्य बनाया गया है, ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा, यातायात और ठहरने के विश्वस्तरीय पुख्ता इंतजाम किए जा सकें।देश के शीर्ष खेल पदाधिकारियों की मौजूदगीचैंपियनशिप की तकनीकी तैयारियों और खेल से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी समिति में शामिल किया गया है। इनमें एएफआई के डायरेक्टर कॉम्पिटिशन रविंदर चौधरी, सेक्रेटरी जीएस पटनायक, चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, सेक्रेटरी जसपिंदर सिंह और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश हांडा शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और यूटी के चीफ इंजीनियर को भी समिति का हिस्सा बनाया गया है।एशिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का गवाह बनेगा द सिटी ब्यूटीफुलमई 2027 में प्रस्तावित दूसरी एशियन रिले चैंपियनशिप में एशिया के विभिन्न देशों के शीर्ष धावक चंडीगढ़ में अपनी रफ्तार का दम दिखाएंगे। खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन से शहर को वैश्विक खेल मंच पर पहचान मिलने के साथ खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चैंपियनशिप के जरिए शहर के खेल ढांचे और सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा।