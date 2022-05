{"_id":"628875033ddaf02dd01c1d14","slug":"chandigarh-municipal-corporation-delayed-in-appointment-of-candidates-on-compassionate-grounds","type":"story","status":"publish","title_hn":"ये कैसी राहत: अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 साल काटे चंडीगढ़ निगम के चक्कर, अब 42 की उम्र में कह रहे-फिजिकल दो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नवदीप मिश्रा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 21 May 2022 10:43 AM IST