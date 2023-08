{"_id":"64d9d128034d04e1da086815","slug":"chandigarh-estate-office-survey-about-houses-allot-under-chandigarh-rehabilitation-scheme-1979-2023-08-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ पुनर्वास योजना-1979: 16 अगस्त से होगा आवंटियों का सबसे बड़ा सर्वे, कई दस्तावेजों की होगी जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ पुनर्वास योजना-1979 के तहत जिन-जिन इलाकों में लोगों को मकान दिए गए हैं। 16 अगस्त से उनमें रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए एस्टेट ऑफिस सबसे बड़ा सर्वे करने जा रहा है। मकानों में रहने वाले लोगों को आवंटन पत्र से लेकर कई दस्तावेज दिखाने होंगे। सर्वे ने लोगों की धड़कन बढ़ा दी है।

एस्टेट ऑफिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार नौ हफ्तों में यह सर्वे पूरा होगा। इसकी शुरुआत 16 अगस्त को सेक्टर-25 से होगी। सर्वे के लिए विभाग ने दो-दो कर्मचारियों की 15 टीमें बनाई हैं, जो हर हफ्ते अलग-अलग इलाकों में जाकर करेंगे। इस सर्वे का उद्देश्य पुनर्वास कॉलोनियों में संपत्ति के स्वामित्व रिकॉर्ड में सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।एस्टेट ऑफिस के अनुसार अनुमान है कि इस पहल से इन कॉलोनियों के संपत्ति रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। सेक्टर-25 में तीन हफ्ते तक सर्वे होगा। इसके बाद चौथे हफ्ते से सेक्टर-26 (फेज-दो, तीन), 29, खुड्डा लाहौरा, राम दरबार, 37, मौलीजागरां, 32, डड्डूमाजरा और 38 में नौ हफ्ते तक सर्वे का कार्य जारी रहेगा।बता दें कि पिछले साल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने भी शहर के सभी स्मॉल फ्लैट्स में सर्वे कराया था। इस दौरान कई मकान ऐसे मिले थे जो आवंटित किसी और को किए गए थे, लेकिन अब उनमें कोई और रह रहा है। इसके बाद बोर्ड ने इनमें से कई लोगों को नोटिस भी भेजा था।एस्टेट ऑफिस की तरफ से चंडीगढ़ पुनर्वास योजना-1979 के तहत यह मकान 30 से 32 साल पहले आवंटित किए गए थे। जिन इलाकों में सर्वे होना है, उन्हें इलाकों में कई मकान दो से तीन बार तक बिक चुके हैं। ऐसे में सर्वे की खबर ने हजारों लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि एस्टेट ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि लोगों को आवंटन पत्र भी दिखाना होगा। हालांकि विभाग की तरफ से कहा गया है कि वह सिर्फ अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं, इसलिए ही यह सर्वे किया जा रहा है। लेकिन सर्वे के बाद क्या होगा, यह सोचकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई है।1. रहने वाले की पहचान और पते का प्रमाण2. आवंटन पत्र3. जीपीए/एसपीए/एटीएस/वसीयत की कॉपी4. कोई अन्य दस्तावेज जो मूल आवंटी के साथ संबंध स्थापित करता हो5. किराएदारी स्थल पर स्थायी कब्जे को प्रदर्शित करने वाला कोई भी दस्तावेज6. मकान के स्वामित्व का समर्थन करने वाले दस्तावेज7. आधार नंबर, वोटर कार्ड8. कब्जे के सत्यापन के लिए किराए की रसीद16 अगस्त से 22 अगस्तसेक्टर-25 (मकान नंबर- 1 से 1500)23 से 29 अगस्तसेक्टर-25 (1500 से 3000)30 अगस्त से 05 सितंबरसेक्टर-25 ( 3000 से 4045)सेक्टर-26, फेज-एक (1 से 614)06 सितंबर से 12 सितंबरसेक्टर-26 फेज-दो (1 से 437)फेज-तीन (1 से 192) और टेनामेंट साइट (701/1 से 732/40)13 सितंबर से 19 सितंबरसेक्टर-29 (1430/1 से 1459/28)सेक्टर-30, (1401/01 से 1692/2)20 सितंबर से 26 सितंबरखुड्डा लाहौरा (1 से 400)रामदरबार (1 से 1100)27 सितंबर से 03 अक्तूबररामदरबार 1101 से 1507)सेक्टर-37 (2001 से 2344)मौलीजागरां (1 से 575)04 अक्तूबर से 10 अक्तूबरमौलीजागरां (576 to 957)सेक्टर-32 (2001 to 2017/40)डड्डूमाजरा (2001 to 2440)11 अक्तूबर से 17 अक्तूबरसेक्टर-38ए (515 से 756/2)सेक्टर-38सी (2441 से 2620)सेक्टर-38डी (3180 to 3323)