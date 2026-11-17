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सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आरोपी अनुभव मिश्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई के सरकारी वकील, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वकील और आरोपी के अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे।विशेष न्यायाधीश भावना जैन ने सप्लीमेंट्री चालान को जांच के लिए अहलमद के पास भेजने के निर्देश दिए। अदालत ने 25 नवंबर को इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तब तक आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेगा। अगली सुनवाई पर भी उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया जाएगा।