बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता: पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, इलाके में जावानों ने चलाया सर्च अभियान

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ जवानों ने गुरुवार-शुक्रवार की रात भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांव धनोए के पास ड्रोन आते देखा। मुस्तैद जवानों ने फायरिंग कर उसे मार गिराया। ड्रोन चीन निर्मित है। इसके तुरंत बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। बीएसएफ, पुलिस व अन्य खुफिया एजेंसियां ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया और सुबह करीब 6:15 बजे जवानों ने चीन निर्मित एक ड्रोन बरामद किया।

Today at about 1:15 am, BSF troops deployed at border heard buzzing sound of a suspected flying object/drone entering from Pakistan into Indian territory in the area near Village - Dhanoe Kalan, Amritsar Sector. Troops tried to intercept the object by firing &brought it down: BSF pic.twitter.com/nPltAui6MH