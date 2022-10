BSF ने गिराया ड्रोन: अमृतसर में भारतीय सीमा में घुसते ही किया ढेर, 12 किलो है वजन, सर्च अभियान जारी

पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक ड्रोन को गिराया है। बीएसएफ ने यह ऑक्टा-कॉप्टर रानिया क्षेत्र में गिराया है। रात लगभग नौ बजकर 15 मिनट पर यह ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। ड्रोन का वजन करीब 12 किलो है। सर्च अभियान में बीएसएफ को एक खेप भी बरामद हुई है। इससे पहले अमृतसर सेक्टर में ही 14 अक्तूबर को भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित रमदास इलाके में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसे ड्रोन को गिराया था।

Punjab | BSF troops of 22 battalion thwarted a drone intrusion attempt at around 9.15pm by shooting down an Octa-copter (8 propellers) in BOP (Border out post) Rania in Amritsar. Drone is approx 12 kg in weight. A consignment was also recovered. Further details shall follow: BSF pic.twitter.com/UdUctCDfun