Sidhu Moosewala: आज गांव मूसा आ सकते हैं अभिनेता संजय दत्त, मूसेवाला के परिजनों से करेंगे मुलाकात

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या के बाद से उनके प्रशंसकों में शोक है। पंजाब भर से उनके चाहने वाले, राजनेता और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनके गांव पहुंचकर परिवार से दुख साझा कर रहे हैं। अब चर्चा है कि अभिनेता संजय दत्त भी गांव मूसा में उनके परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं रविवार को भाजपा नेता हंस राज हंस ने मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान हंस ने कहा कि मैं यहां किसी राजनीतिक कारण से नहीं आया हूं, मैं यहां एक कलाकार और एक पिता के रूप में आया हूं।

Shocked & devasted to hear about #SidhuMoosewala, a great talent gone too soon. May Waheguru give his family and loved ones strength in this tragic time 🙏🏻

Rest in peace!