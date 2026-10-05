Chandigarh News: कर्मचारियों की संगरूर रैली को भाजपा का समर्थन

अश्वनी शर्मा बोले- कर्मचारियों का हक दे सरकारभाजपा ने 10 अक्तूबर को प्रस्तावित कर्मचारी रैली का समर्थन कियाअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने 10 अक्तूबर को पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में संगरूर में प्रस्तावित रैली को समर्थन दिया है। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक अश्वनी शर्मा ने महंगाई भत्ते (डीए) के मामले में पंजाब सरकार पर अदालत को गुमराह करने और लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को उनका हक देने के बजाय मामले को अदालतों में उलझा रही है।शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार लगातार अदालत को गुमराह करने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्मचारी संघर्ष का समर्थन करती है और कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़ी है।