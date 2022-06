Bharat Bandh: हरियाणा में प्रशासन अलर्ट, रेलवे स्टेशनों पर पुलिस जवान मुस्तैद, गुरुग्राम में भारी जाम

कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर हरियाणा में भी प्रशासन सतर्क है। पुलिस के जवानों को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर भारत बंद की अपील की गई। हरियाणा के कई जिलों में केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

Heavy traffic jam on Sarhaul border at Delhi-Gurugram expressway as Delhi Police begins checking of vehicles in wake of #BharatBandh against #AgnipathScheme, called by some organisations. pic.twitter.com/1VCo5RcHAJ