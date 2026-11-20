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10 पार्कों का उद्घाटन, दो परियोजनाओं का शिलान्यास3.38 करोड़ के काम शुरू करवाए, खुड्डा अलीशेर में बनेगा आधुनिक खेल स्टेडियमसंवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मेयर सौरभ जोशी ने एक ही दिन में 12 जगह उद्घाटन और शिलान्यास कर विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। इनमें 10 पार्कों का उद्घाटन और दो विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। खास बात यह है कि ये कार्यक्रम उस दिन हुए, जब राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। एक ही दिन में 12 जगह मेयर के नाम के बोर्ड लगाए गए। दोनों नई परियोजनाओं पर करीब 3.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे।खुड्डा अलीशेर में 1.56 करोड़ से बनेगा खेल स्टेडियमखुड्डा अलीशेर गांव के मौजूदा स्टेडियम को 1 करोड़ 56 लाख 80 हजार 774 रुपये की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा। यहां टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के साथ रनिंग ट्रैक, ग्रीन रूम और शौचालय बनाए जाएंगे। इससे गांव के खिलाड़ियों को एक ही परिसर में कई खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। मेयर ने बुधवार को परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान एरिया पार्षद जसविंदर कौर सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।दो सेक्टरों का सीवरेज नेटवर्क होगा अपग्रेडसेक्टर-55 और 56 में अमृत-2.0 योजना के तहत 1 करोड़ 82 लाख 6 हजार 354 रुपये से सीवरेज नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। मेयर ने वार्ड-29 के पार्षद मनवर की मौजूदगी में काम शुरू करवाया। इसके तहत सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन और पुराने कम्युनिटी सेंटर के आसपास के क्षेत्र से सीवरेज को सेक्टर-55 स्थित संप पंप तक पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर होगी।सेक्टर-15 और 26 के पार्क भी शामिल10 पार्कों में सेक्टर-15 ए और बी का दोबारा विकसित फ्लोरल गार्डन और सेक्टर-26 का ड्रीम पार्क प्रमुख हैं। इसके अलावा सेक्टर-16ए में एक, सेक्टर-16डी में दो और सेक्टर-24डी में सात नेबरहुड पार्कों का उद्घाटन किया गया। मेयर ने कहा कि निगम पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।