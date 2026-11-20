Chandigarh News: ट्राई सिटी गर्ल्स अंडर-19 कैश प्राइज वॉलीबॉल टूर्नामेंट
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:13 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:13 AM IST
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चंडीगढ़। दूसरे संत गुरु रविदास ट्राई सिटी गर्ल्स अंडर-19 कैश प्राइज वॉलीबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले 25 और 26 नवंबर को पंचकूला के टीडीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-3 में होंगे। टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण हरियाणा के खेल, कानून एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम ने सेक्टर-7 स्थित अपने निवास पर किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच देना सराहनीय पहल है। टूर्नामेंट में ट्राईसिटी और आसपास की अंडर-19 लड़कियों की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। संवाद
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