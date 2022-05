{"_id":"6279d9c3d500803ee911e4d0","slug":"attack-on-punjab-intelligence-office-in-mohali-latest-update","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहाली में हमला: स्विफ्ट कार में आए युवकों ने दागा था रॉकेट चलित ग्रेनेड, सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 10 May 2022 08:49 AM IST