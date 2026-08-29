Chandigarh News: पीयू में पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन शुरू, 10 सितंबर तक करें आवेदन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:16 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:16 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में विभिन्न विभागों के पीएचडी कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएचडी करने के इच्छुक विद्यार्थी 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की संभावित सीटों, प्रवेश परीक्षा के सिलेबस और दाखिले से जुड़ा पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। विद्यार्थी सामान्य पीएचडी कार्यक्रमों के लिए phdadmissions.puchd.ac.in और इंजीनियरिंग से जुड़े पीएचडी कार्यक्रमों के लिए phdengineering.puchd.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
पीएचडी प्रवेश परीक्षा 27 सितंबर को होगी। यह परीक्षा केवल चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे पहले अपने संबंधित विभाग की पात्रता, उपलब्ध सीटों और प्रवेश परीक्षा से जुड़े सभी नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें। विद्यार्थी संबंधित वेबसाइटों पर जाकर प्रॉस्पेक्टस और दाखिले से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी भी देख सकते हैं।
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यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की संभावित सीटों, प्रवेश परीक्षा के सिलेबस और दाखिले से जुड़ा पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। विद्यार्थी सामान्य पीएचडी कार्यक्रमों के लिए phdadmissions.puchd.ac.in और इंजीनियरिंग से जुड़े पीएचडी कार्यक्रमों के लिए phdengineering.puchd.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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पीएचडी प्रवेश परीक्षा 27 सितंबर को होगी। यह परीक्षा केवल चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे पहले अपने संबंधित विभाग की पात्रता, उपलब्ध सीटों और प्रवेश परीक्षा से जुड़े सभी नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें। विद्यार्थी संबंधित वेबसाइटों पर जाकर प्रॉस्पेक्टस और दाखिले से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी भी देख सकते हैं।
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