{"_id":"628a78c44f5910774f23dc57","slug":"announcement-of-body-elections-date-in-haryana-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: फरीदाबाद नगर निगम समेत 50 निकायों में चुनाव की तिथि की घोषणा आज, तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 23 May 2022 12:06 AM IST