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चंडीगढ़। सेक्टर-22 में 17 वर्षीय नैतिक की हत्या में शामिल एक शूटर शनिवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस मुठभेड़ में घायल गया। सेक्टर-50 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास जंगल में हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी शूटर मनमेहर प्रीत सिंह ने अचानक पुलिस पर गोली चला दी।गोली एएसआई प्रदीप कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में मनमेहर की जांघ में गोली लगी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर दो पिस्टल, 17 कारतूस और तीन मैगजीन बरामद हुई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मोहाली निवासी मनमेहर प्रीत सिंह (25) व अर्शमेहर प्रीत सिंह उर्फ अर्श (21) और 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है।