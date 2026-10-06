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Hindi News ›   Chandigarh ›   An encounter took place in the wooded area near the Sector-50 Sports Complex during a weapons recovery operation; an associate of a gangster opened fire on an Assistant Sub-Inspector ASI. Two pistols, 17 cartridges, and three magazines were seized.

Chandigarh News: हथियार बरामदगी के दौरान सेक्टर-50 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास जंगल में मुठभेड़, गैंगस्टर के गुर्गे ने एएसआई पर चलाई गोली<bha>;</bha> दो पिस्टल, 17 कारतूस और तीन मैगजीन बरामद

Sun, 25 Oct 2026 01:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:24 AM IST
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An encounter took place in the wooded area near the Sector-50 Sports Complex during a weapons recovery operation; an associate of a gangster opened fire on an Assistant Sub-Inspector ASI. Two pistols, 17 cartridges, and three magazines were seized.
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। सेक्टर-22 में 17 वर्षीय नैतिक की हत्या में शामिल एक शूटर शनिवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस मुठभेड़ में घायल गया। सेक्टर-50 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास जंगल में हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी शूटर मनमेहर प्रीत सिंह ने अचानक पुलिस पर गोली चला दी।

गोली एएसआई प्रदीप कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में मनमेहर की जांघ में गोली लगी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर दो पिस्टल, 17 कारतूस और तीन मैगजीन बरामद हुई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मोहाली निवासी मनमेहर प्रीत सिंह (25) व अर्शमेहर प्रीत सिंह उर्फ अर्श (21) और 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है।
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