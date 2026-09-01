Chandigarh News: एमसीएम डीएवी में तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने

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तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन के दिन अपने-अपने पदों के लिए नामांकन दाखिल किया था। खास बात यह रही कि इनके खिलाफ कॉलेज की किसी अन्य महिला उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही तीनों की जीत लगभग तय हो गई थी। सोमवार को चुनाव प्रक्रिया के तहत इनके निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा कर दी गई। कॉलेज परिसर में छात्राओं और प्रबंधन ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी।

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चंडीगढ़। मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर वूमेन, सेक्टर-36ए में छात्र परिषद चुनाव 2026-27 के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। सोमवार को चुनाव के दिन कॉलेज प्रबंधन ने इनके नामों की औपचारिक घोषणा की। अध्यक्ष पद के लिए बीए तृतीय वर्ष की छात्रा गुरलीन कौर, उपाध्यक्ष पद के लिए बीबीए (बीएफएसआई) द्वितीय वर्ष की छात्रा मन्नत और सचिव पद के लिए बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा सरगम पसरीचा को निर्विरोध घोषित किया गया।