पंजाब में फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ के फायरिंग करने पर पाकिस्तान लौटा 

पंजाब में गुरुवार को फिर एक ड्रोन देखा गया। गुरदासपुर के चंदू वडाला इलाके में बुधवार-गुरुवार की रात करीब 1 बजे बीएसएफ जवानों ने ड्रोन देखा। बीएसएफ के फायरिंग करने पर ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया।

Punjab: A drone was noticed by BSF troops in Chandu Wadala area of Gurdaspur around 1 am today. When fired upon, the drone went back to Pakistan side.