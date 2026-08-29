Chandigarh News: 67.8 लाख साइकोट्रॉपिक दवाएं जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अनुसार, मध्य प्रदेश उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय, नीमच की प्रिवेंटिव टीम को सूचना मिली थी कि साइकोट्रॉपिक दवाओं की बड़ी खेप ट्रक से हिमाचल ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश नंबर के कमर्शियल ट्रक को रोका गया। तलाशी में 120 मास्टर कार्टन में दवाएं बरामद हुईं।दस्तावेज नहीं मिले, कई जानकारियां मिटाईसीबीएन के मुताबिक, दवाओं के परिवहन के लिए वैध इनवॉइस, ट्रांसपोर्टेशन दस्तावेज और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे। जांच में कई ब्लिस्टर स्ट्रिप और दवा के बॉक्स से बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जानबूझकर मिटाए जाने की बात सामने आई। एजेंसी के अनुसार, ऐसा दवाओं के स्रोत को छिपाने और नियामकीय जांच से बचने के लिए किया गया हो सकता है। कुछ दवाओं पर प्रतिबंधित बिक्री के लिए निर्धारित लेबल भी मिले।दवाओं की गिनती, इन्वेंटरी तैयार करने और सीलिंग की प्रक्रिया में 14 घंटे से अधिक समय लगा। इसके बाद दवाओं और ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया। अब जांच एजेंसी दवाओं के स्रोत, निर्माण और सप्लाई चेन के साथ अंतरराज्यीय वितरण से जुड़े लोगों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।जब्त दवाओं में59,08,100 अल्प्राजोलम टैबलेट7,47,780 ट्रामाडोल कैप्सूल23,700 नाइट्राजेपाम टैबलेट400 क्लोनाजेपाम टैबलेट