विज्ञापन

चंडीगढ़। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कार्यालय में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। विश्वास फाउंडेशन, एचडीएफसी बैंक और रेडक्रॉस चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित शिविर में 76 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 63 ने रक्तदान किया। जीएमसीएच-32 की टीम ने रक्त एकत्र किया। इस अवसर पर सुखमनी साहिब का पाठ, कीर्तन और गुरु का लंगर भी आयोजित किया गया। ब्यूरो