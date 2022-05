{"_id":"6283f4aa5b0e4e7ae63f7b2c","slug":"622-teachers-transferred-in-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: मेवात और मोरनी के दुर्गम इलाकों में अब नहीं रहेगी शिक्षकों की कमी, 622 अध्यापकों का हुआ तबादला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 May 2022 12:50 AM IST