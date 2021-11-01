Chandigarh News: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 51 हजार के चालान

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पंचकूला। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। दो अलग-अलग मामलों में बाइक चालकों के कुल 51 हजार रुपये के चालान किए गए और दोनों बाइक इंपाउंड कर ली गईं। सिटी ट्रैफिक एसएचओ वरिंदर कुमार की टीम ने प्रेशर हॉर्न, बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट वाली बाइक का 33 हजार रुपये का चालान किया। वहीं सेक्टर-12ए में इंस्पेक्टर राजवीर यादव की टीम ने एक बाइक पर बिना हेलमेट सवार तीन नाबालिग युवकों को पकड़ा। जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिलने पर 18 हजार रुपये का चालान कर बाइक थाने में खड़ी करवा दी गई।