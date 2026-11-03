Chandigarh News: थैलेसीमिक चैरिटेबल ट्रस्ट के शिविर में 33 लोगों ने किया रक्तदान

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चंडीगढ़। पीजीआई के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग और थैलेसीमिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पीजीआई रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 33 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए आयोजित किया गया। इस दौरान थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष डेस्क भी लगाया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. आरआर शर्मा और ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एपी सिंह ने रक्तदाताओं और आयोजन टीम का आभार जताया।

संवाद न्यूज एजेंसी