फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   33 people donated blood at a camp organized by the Thalassemic Charitable Trust.

Chandigarh News: थैलेसीमिक चैरिटेबल ट्रस्ट के शिविर में 33 लोगों ने किया रक्तदान

Tue, 03 Nov 2026 01:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
33 people donated blood at a camp organized by the Thalassemic Charitable Trust.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

चंडीगढ़। पीजीआई के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग और थैलेसीमिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पीजीआई रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 33 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए आयोजित किया गया। इस दौरान थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष डेस्क भी लगाया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. आरआर शर्मा और ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एपी सिंह ने रक्तदाताओं और आयोजन टीम का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed