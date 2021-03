कोरोना का खौफ : चंडीगढ़ में 12 दिन में बने 50 कंटेनमेंट जोन, अब इन 25 इलाकों में सख्तियां लागू

चंडीगढ़ में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 18 मार्च से पहले शहर में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं था लेकिन अब इनकी कुल संख्या 50 हो गई है। यूटी प्रशासन ने सोमवार को 25 और नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। इन इलाकों में किसी के भी आने-जाने पर रोक रहेगी। नए कंटेनमेंट जोन में लागू की जाने वाली सख्तियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी।

Chandigarh administration declares 25 areas in the UT as containment zone, in wake of increasing #COVID19 cases. pic.twitter.com/SfsQQztMts