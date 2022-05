{"_id":"6283ef90e143b0630d28b72b","slug":"24-cases-of-dengue-in-punjab-so-far","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dengue in Punjab: सीजन से पहले ही पंजाब में डेंगू की दस्तक, दो महिलाओं समेत अब तक 24 संक्रमित मिले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 May 2022 12:27 AM IST