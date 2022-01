Punjab Corona: इटली से अमृतसर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना विस्फोट, 179 यात्रियों में से 125 संक्रमित

पंजाब में कोरोना की रफ्तार खतरनाक तेजी धारण कर चुकी है। गुरुवार को इटली से अमृतसर पहुंची एयर इंडिया की उड़ान से आए 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। हवाई अड्डा निदेशक वीके सेठ ने यह जानकारी दी।

Punjab | 125 passengers of Air India's Italy-Amritsar flight have tested positive for Covid-19 on arrival at Amritsar airport: VK Seth, Airport Director pic.twitter.com/H5WPKqYLPk