Viral Video: दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। वह किसी भी पहेली को पलभर में आसानी से सुलझा देते हैं। अब इन दिनों एक ऐसे ही शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है।

Max Park is the speed cubing goat 🐐



On Sunday, he set a new world record for the fastest time to solve a 3x3x3 cube at 3.13 seconds. He smashed the record by 0.4 seconds.



It means he now has the fastest times to solve a 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 and 7x7x7 cube. pic.twitter.com/8Gek14xgZO