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स्कूल में अचानक निकल आई नागिन, मच गई अफरा-तफरी, देखें शिक्षक ने कैसे भगाया

Wed, 02 Sep 2026 06:13 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 02 Sep 2026 06:13 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक स्कूल में जहरीली नागिन निकल आई, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। स्कूल के शिक्षक ने सूझबूझ से जहरीली नागिन को स्कूल से बाहर निकाला। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

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nagin inside school in raibareli uttar pradesh teacher rescued cobra
स्कूल में अचानक निकल आई नागिन, मच गई अफरा-तफरी - फोटो : Amar ujala

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक बेहद डराने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर डीह ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पूरे पहाड़ में एक कोबरा सांप मिला। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कोबरा फन फैला हुए है। 

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वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि क्लासरूम में बैट, स्टंप और गेंद रखी हुई है, जिसके पीछे जहरीला कोबरा छिपा है। लोग उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोबरा फन फैलाकर बैठा है और फुफकार रहा है। 
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वायरल वीडियो में दिख रहा है एक शख्स ने दो बैट ले रखा है और उससे कोबरा को भगा रहा है। स्टंप जमीन पर गिर जाता है और काले रंग का कोबरा दिख रहा है। शख्स कोबरा को बैट से कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कोशिश के बाद वह कोबरा कमरे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद भी वह फिर कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। 
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शख्स ने स्कूल के ग्राउंड में बैट से ही ढकेल कर पहुंचा देता है और फिर उसे बैट से दबाए रखता है। शख्स को कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारे स्कूल में नागिन निकल आई है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 


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सांप मिलने से विद्यालय में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि उस दिन बच्चों की छुट्टी थी। इस कारण कोई बड़ी घटना होने से बच गई। यदि बच्चे विद्यालय में होते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। विद्यालय के शिक्षकों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने सावधानीपूर्वक सांप को विद्यालय से बाहर निकाला। शिक्षकों की सूझबूझ से बड़ा खतरा टल गया।

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