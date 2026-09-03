एक पैर से स्कूल का सफर, डीएम से की ट्राईसाइकिल की गुहार, दिव्यांग बच्ची के हौसले को मिला प्रशासन का सहारा

उत्तर प्रदेश बलिया वायरल वीडियो: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की 7 वर्षीय रागिनी की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक पैर से दिव्यांग रागिनी रोजाना करीब 400 मीटर का सफर एक पैर पर कूद-कूदकर तय कर प्राथमिक विद्यालय पहुंचती है। अब रागिनी ने जिलाधिकारी (डीएम) से भावुक अपील करते हुए अपने लिए ट्राईसाइकिल दिलाने की गुहार लगाई है, ताकि स्कूल आने-जाने का उसका सफर थोड़ा आसान हो सके।

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एक पैर के सहारे 400 मीटर का सफर

रागिनी के घर से स्कूल की दूरी महज 400 मीटर है, जो आम बच्चों के लिए शायद कुछ मिनटों का आसान पैदल सफर है। लेकिन रागिनी के लिए यही दूरी रोजाना की बड़ी चुनौती बन जाती है। एक पैर के सहारे कूदते हुए वह स्कूल तक पहुंचती है। रास्ते की थकान और शारीरिक परेशानी के बावजूद रागिनी का पढ़ाई के प्रति जज्बा कम नहीं हुआ है। उसकी आंखों में बेहतर भविष्य के सपने और पढ़ने की ललक साफ दिखाई देती है।

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Ragini, 7, lost her left leg in an accident when she was barely 6-month-old. She limps to the government school in UP's Ballia. All she wants is a tricycle to continue her schooling. @dmballia pic.twitter.com/gNVF4SxxwK — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 1, 2026



ट्राईसाइकिल के लिए डीएम से भावुक गुहार

वायरल वीडियो में रागिनी जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए ट्राईसाइकिल दिलाने की भावुक अपील करती नजर आ रही हैं। वह कहती हैं, “डीएम अंकल, मेरा एक पैर खराब हो चुका है। हमें साइकिल दिलवा दीजिए, हम रोज पढ़ने आएंगे।” रागिनी की मासूम अपील ने लोगों को भावुक कर दिया।

डीएम बलिया ने पूरी की दिव्यांग बच्ची रागिनी की मांग

इस संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बलिया जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह अधिकारियों के साथ रागिनी के घर पहुंचे और उन्होंने उसे दो ट्राईसाइकिल, किताबें, खिलौना बैग, चॉकलेट प्रदान की और चिकित्सा सहायता सहित सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। यहां तक कि उन्होंने परिवार को आश्वासन भी दिया कि रागिनी की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी और सभी सरकारी योजनाएं दी जाएंगी।

7 वर्षीय रागिनी के गांव पहुंचकर उससे मुलाकात की। पढ़ाई के जज्बे को देखते हुए ट्राईसाइकिल, किताबें, खिलौने, क्रच, टीएलएम किट व शैक्षिक सामग्री दी। पैर के ऑपरेशन हेतु CMO को जांच व उपचार के निर्देश दिए। शौचालय व सड़क मरम्मत की भी व्यवस्था के निर्देश दिए। pic.twitter.com/bEHAwxj0WC — DM Ballia (@dmballia) September 2, 2026

वायरल वीडियो:

दिव्यांग बच्ची रागिनी के इस वीडियो को एक्स परशेयर किया गया है। जिसे अबतक कई हजारों लोग देख चुके हैं। वीडियो देख यूजर्स की खूब सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक यूजर ने लिखा- इतनी छोटी उम्र में इतना हौसला प्रेरणादायक है। वहीं कई यूजर्स ने रागिनी के साहस की जमकर तारीफ कर कहा- इतनी छोटी उम्र में इतना हौसला प्रेरणादायक है।