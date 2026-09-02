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वीडियो: नेपाल की बाढ़ में जिंदा बचे व्यक्ति ने सुनाई आपबीती, जानकर कांप जाएगी आपकी रूह

Wed, 02 Sep 2026 05:13 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 02 Sep 2026 05:13 PM IST
सार

नेपाल में आई भयानक बाढ़ में लोगों ने अपना सबकुछ खो दिया है। लोगों की कहानियां हिला देने वाली हैं। इस बाढ़ में जिंदा बच एक शख्स ने ऐसी कहानी बताई है, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। 

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नेपाल की बाढ़ में जिंदा बचे व्यक्ति ने सुनाई आपबीती, जानकर कांप जाएगी आपकी रूह - फोटो : PTI

विस्तार
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वीडियो: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची है। इस हादसे में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। इस आपदा के बीच सोशल मीडिया पर नेपाल में आई बाढ़ के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आईं, जो झकझोर देने वाली हैं। इस बाढ़ में बच गए कई लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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उन लोगों ने बताया है कि कैसे इस विनाशकारी बाढ़ में उनकी जान बची है। बाढ़ में बचे एक शख्स ने ऐसी कहानी बताई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस शख्स ने कहा कि हम पहाड़ पर ऊपर थे जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। शख्स का कहना है कि अगर वह नीचे रहता है, तो उसे सैलाब बहा ले जाता है। उसका कहना है कि इस बाढ़ में उसे कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ बाढ़ ही नजर आया। इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 
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शख्स ने बताया कि वह एक जगह करता था और वहां से आकर एक गांव में रहता था। शख्स का कहना है उसने वहां पर 9 दिन काम किया, क्योंकि दसवें दिन बाढ़ आ गई। एक और अन्य शख्स का कहना है कि हम दिमाग खाली हो गया। मैं कुछ न देख पाया और न कुछ समझ पाया। 
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उसने कहा कि उसे दोस्त खो गए और उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने बताया गया कि अभी डेटा नहीं आया है। जब डेटा गया तो पता चलेगा कि उसके कितने दोस्त लापता हैं। इन दोनों शख्स ने नेपाल की बाढ़ की जो कहानी बताई, वो हिला देने वाली है। सोशल मीडिया पर नेपाल की बाढ़ के कई वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को देखकर कोई भी भावुक हो जाएगा। 

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बाढ़ के तेज पानी के साथ बर्फ, पत्थर और मलबा भी नीचे की तरफ आया। इससे सड़कें, पुल और लोगों के घर बह गए। शुरुआती जांच के मुताबिक लांगटांग–लिरुंग पर्वत पर ग्लेशियर के ढहने से यह आपदा आई। पहाड़ से ग्लेशियर और चट्टान का बड़ा हिस्सा नदी में गिरा और उसका रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया। इसके बाद जमा पानी अचानक बाहर आया और भयानक बाढ़ आई।

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